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Mardin'de meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Fadıl Üzen (79) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, evlerindeki kömür sobasını yakmak istedikleri sırada meydana gelen patlama ağır yaralanan Üzen, Mardin'deki tedavisinin ardından sevk edildiği Adana'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Olayda, ağır yaralan Üzen'in eşi Halime Üzen'in Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

İlçede 4 gün önce mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirlenen patlamada, Fadıl Üzen (79) ve eşi Halime Üzen (82) ağır yaralanmıştı.

 

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