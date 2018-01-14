Mardin'de meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Fadıl Üzen (79) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.