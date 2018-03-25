Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçların parçaları çevreye savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, otomobillerin birinde bulunan LPG tankının da etrafa savrulmasına rağmen patlamaması olası bir faciayı önledi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.