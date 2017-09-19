Mardin’de MİT ve Emniyet’ten ortak DEAŞ operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak çalışmada, terör örgütü DAEŞ’ın, merkez Artuklu ile Mazıdağı ilçelerinde “Yalnız kurt” olarak adlandırılan, uyuyan ve birbirinden bağımsız iki ayrı hücresine operasyon düzenlendi. Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hüseyin A.S. adlı şahıs ile aynı evde kalan ve Suriye’de DEAŞ faaliyetleri kapsamında hareket edip, çatışmalarda yaralanarak, tedavi olduktan sonra buraya geldiği belirlenen M. isimli şahıs yakalandı. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ile 1 adet siyah renkli kar maskesi ele geçirildi. Mazıdağı ilçesinde bugün düzenlenen operasyonda ise DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Abdurrahim E.H. ile aynı ikamette bulunan Ubeyde H. isimli şahıs gözaltına alındı.