Mardin'de PKK silahları ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda,1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ile çok sayıda giyim ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.