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Mardin'de PKK silahları ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile 4 adet Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

  • DHA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda,1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu ile çok sayıda giyim ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.

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