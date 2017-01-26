Mardin'de aralarýnda DBP Nusaybin Ýlçe Baþkanýnýn da bulundu 8 kiþi tutuklandý

Mardin Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn soruþturmasý kapsamýnda, Emniyet Müdürlüðü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan, aralarýnda DBP Nusaybin Ýlçe Baþkaný Siraç Dinç, DBP yöneticisi ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatýlan Seyit-Der Baþkaný Abdullah Öngün'ün de bulunduðu þüphelilerden 10'unun emniyetteki iþlemleri tamamlandý.

Adliyeye sevk edilen þüpheliler, savcýlýktaki ifadelerinin ardýndan Sulh Ceza Hakimliðine sevk edildi.

Þüphelilerden DBP Ýlçe Baþkaný Dinç, DBP yöneticisi Abdullah Yýlmaz, KHK ile kapatýlan Seyit-Der Baþkaný Öngün ile C.A, Ý.A, C.C, Þ.B. ve M.Þ.A, "Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak" ile "Senette yaðma" suçlarýndan tutuklandý. 2 þüpheli ise adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

Ayný operasyonda gözaltýna alýnan ve KHK kapsamýnda görevden uzaklaþtýrýlan eski Nusaybin Belediye Baþkaný Sara Kaya ile görevden alýnan eski Belediye Baþkan Vekili Cengiz Kok'un ise emniyetteki iþlemleri devam ediyor.