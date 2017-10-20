Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

Mardin'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen 16 ayrı operasyonda 366,5 gram eroin, 3,55 gram afyon sakızı ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçunu işleyenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 366,5 gram eroin maddesi, 3,55 gram afyon sakızı ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili 24 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 23 şahıs, TCK 191 suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece TCK 188 suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dosya kapsamında hedef şahıslar ve işbirliği içerisinde oldukları şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi  amacıyla 17 Ekim'de Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda ise 7 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar bugün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla  serbest kalmıştır" denildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mülteci açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mülteci açıklaması!

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

İşte en unutulmaz GS-FB derbileri

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki sır nedir?

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

İngiliz ajanın 115 yıl önce çektiği Türkiye fotoğrafları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA