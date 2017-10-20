Mardin'de PKK'nın finans kaynağına operasyon

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçunu işleyenlere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 366,5 gram eroin maddesi, 3,55 gram afyon sakızı ve 16 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili 24 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 23 şahıs, TCK 191 suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece TCK 188 suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dosya kapsamında hedef şahıslar ve işbirliği içerisinde oldukları şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 17 Ekim'de Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda ise 7 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar bugün Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır" denildi.