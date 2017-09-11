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Mardin'de terör örgütü PKK'nın suikast silahları ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda PKK'nın Irak'tan Türkiye'ye soktuğu suikast silahları ele geçirildi.

  • MUAMMER BAŞKAN
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde durdurulan TIR içerisinde yapılan aramada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İŞTE TIRDA ELE GEÇİRİLENLER

13 adet HS-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör

3 adet HS-9 Marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör

11 adet GLOCK marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör

8 adet LUGER Marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör

5 adet VIKING marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör

4 adet WALTHER  Marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör

2 adet TAURUS Marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör

2 adet BERETTA Marka silah ve bu silaha ait 2 adet Şarjör

1 adet SIG SAUER Marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör

1 adet CZ 75 Marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör

800 paket kaçak sigara

TOPLAM

50 adet ruhsatsız tabanca,

82 adet şarjör

800 paket kaçak sigara 

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