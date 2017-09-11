Mardin'de terör örgütü PKK'nın suikast silahları ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde durdurulan TIR içerisinde yapılan aramada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İŞTE TIRDA ELE GEÇİRİLENLER

13 adet HS-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör

3 adet HS-9 Marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör

11 adet GLOCK marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör

8 adet LUGER Marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör

5 adet VIKING marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör

4 adet WALTHER Marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör

2 adet TAURUS Marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör

2 adet BERETTA Marka silah ve bu silaha ait 2 adet Şarjör

1 adet SIG SAUER Marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör

1 adet CZ 75 Marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör

800 paket kaçak sigara

TOPLAM

50 adet ruhsatsız tabanca,

82 adet şarjör

800 paket kaçak sigara