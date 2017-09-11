Mardin'de terör örgütü PKK'nın suikast silahları ele geçirildi
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda PKK'nın Irak'tan Türkiye'ye soktuğu suikast silahları ele geçirildi.
- MUAMMER BAŞKAN
Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde durdurulan TIR içerisinde yapılan aramada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve şarjör ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İŞTE TIRDA ELE GEÇİRİLENLER
13 adet HS-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör
3 adet HS-9 Marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör
11 adet GLOCK marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör
8 adet LUGER Marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör
5 adet VIKING marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör
4 adet WALTHER Marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör
2 adet TAURUS Marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör
2 adet BERETTA Marka silah ve bu silaha ait 2 adet Şarjör
1 adet SIG SAUER Marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör
1 adet CZ 75 Marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör
800 paket kaçak sigara
TOPLAM
50 adet ruhsatsız tabanca,
82 adet şarjör
800 paket kaçak sigara
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