Mardin'de PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.