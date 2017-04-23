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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince, Uzunkaya Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda taşların arasına gizlenmiş varilde 5 uzun namlulu silah, 4 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 4 el bombası, 3 kilogram amonyum nitrat patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor.

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