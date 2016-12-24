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Nusaybin'de gözaltına alınan şahısların adreslerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Koruköy ve Barış Mahallelerinde, 7 şahsın adresinde yapılan aramalarda, PKK terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildi.

  • İHA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Koruköy ve Barış Mahallelerinde, 7 şahısın adresinde 23 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerinde bulunmayan 2 kişi için arama faaliyetleri devam etmektedir. Yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 fotoğraf makinesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

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