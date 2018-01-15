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Mardin'de polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. 5 çadır kullanılamaz hale gelirken, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar olay yerinde incelemede bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarında Nusaybin halkının huzurunu sağlamak için bölgeye geçici görevle giden özel harekat polisleri ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıkan ve ilk müdahaleyi TOMA’ların yaptığı yangın Mardin Büyükşehir İtfaiye Müdürü Erkan Irmak koordinatörlüğündeki itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 çadır kullanılamaz hale geldi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte, elektrik tesisatından çıkan yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale edildiği belirtildi. 

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

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