Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın için tören Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye uğurlandı.