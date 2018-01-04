Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin’de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Artuklu ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Ahmet Bayar hayatını kaybetti, A.B., Ş.B., ve A.B. yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. 
 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA