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Mardin'de terör operasyonu! 15 öğretmen gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 15 öğretmen gözaltına alındı.

  • DHA
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Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirtilen öğretmenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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