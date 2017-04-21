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Mardin'de terör operasyonu: 5 tutuklama

Mardin'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silahlarıyla ele geçirilen sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı L.A. ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü mensuplarının kendi aralarından haberleşmelerini sağladıkları, terör örgütü tarafından satın alınan aracı kullanarak bu araç ve temin edilen diğer araçlarla terör örgütü mensuplarının bir yerden diğer bir yere intikallerini sağladıkları, silah ve mühimmatlarının aktarımını sağladıkları, evlerinde barındırdıkları, yiyecek-içecek ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları ve PKK/KCK terör örgütünün tüm faaliyetlerinde etkin rol oynadıkları tespit edilen Nurettin E, Halil B, Ramazan Ö, İbrahim Ç. ve Mehmet Baki Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmiş, sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlı Ü.C. ve "Bahoz" kod adlı L.A. silahlarıyla birlikte sağ yakalanmıştı.

Özellikle Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçelerindeki birçok saldırının planlayıcıları ve failleri olduğu belirlenen teröristlerin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla saldırı başta olmak üzere 11 asker, 4 polis, 2 geçici güvenlik korucusu ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi ile 3 polis ve 4 askerin yaralanmasına neden olan 14 terör eyleminin faili oldukları tespit edilmişti.

15 Nisan'da teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alınmış, 2 PKK'lı terörist ile şüphelilerden 5'i tutuklanmıştı.

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