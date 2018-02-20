Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 ilçe, 27 mahalle ve bir mezrada operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağara, sığınak ve depo gibi 37 noktadaki aramalarda av tüfeği ve buna ait 96 fişek, 2 tabanca, 5 el bombası, 5,56 milimetre çapında 278 fişek, 65 fişek, 23 mermi, 2 tabanca şarjörü, kanas şarjörü, roketatar sevk fişeği, kalaşnikof dipçiği ve aparatları, cep telefonu, piknik tüpü, 8 akü, 2 dürbün, 2 telsiz, bir çift araç plakası ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ile terör örgütüne ait poster ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek.