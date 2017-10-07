Mardin’de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Diyarbakır karayolu Akreste Geçidi'nde saat 21.30 sularında meydana gelen kazada Ömer Faruk Demiren yönetimindeki 48 VM 794 plakalı otomobil, Osman Bazdağ yönetimindeki 47 KM 040 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada otomobilde bulunan anne Ayşegül Deviren ve kızı Dicle Deviren olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Faruk Demiren ve Osman Demiren ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.