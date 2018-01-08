Mardin’de tüp patladı: 2 kişi yaralandı
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesinde Üzen ailesinin ikamet ettiği evde mutfak tüpü patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, içeride bulunan Halime Üzen (82) ve Fadıl Üzen (79) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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