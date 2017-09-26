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Mardin’de uyuşturucu ticareti yapan 15 kişi tutuklandı

Mardin’de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 15’i tutuklandı.

  • İHA
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Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak' suçunun konu edildiği planlı operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlar ve devamında yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheli Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup; şüphelilerden 9 kişi serbest kalmış, 15 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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