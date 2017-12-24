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Mardin'de yakalanan 2 PKK zanlısı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

  • AA
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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.
 
Emniyete götürülen zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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