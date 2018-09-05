Mardin'de yapılan terör operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Mardin’de terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı
- İHA
Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt gelinde operasyonlar devam ediyor. Mardin’de terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlara dair ise açıklama yapıldı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; ilimiz Kızıltepe ilçesi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG örgütü tarafından ülkemize yönelik silah, patlayıcı madde, mühimmat, eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları yönünde alınan bilgiye istinaden, 14 Ağustos 2018 günü 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır. İlimiz Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak 09 Ağustos 2018 günü hazır edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; bu şahsın yasa dışı yollar ile sınır hattından örgüte aktarımına yardım edecekleri tespit edilen 4 şahıs yakalanmış, hazır edildikleri mahkemece şahıslardan 3'ü tutuklanmış, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Artuklu ilçemizde, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda, sözde demokratik özerklik ve alternatif yönetim modeli inşası için, KCK sistemine bağlı olarak oluşturulan sözde kent meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 7 şüpheli şahıs, Mardin Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak 14 Ağustos 2018 günü gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır” denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.