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Mardin'de yolsuzluk operasyonunda 10'u kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaparak devleti yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle 10'u kamu görevlisi 19 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere "Poyraz" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, 10'u kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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