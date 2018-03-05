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Mardin'de yürütülen terör operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de geçen ay terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şubat ayında 8 ilçe, 33 mahalle ve 1 mezrada düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği, terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda tespit edilen 28 mağara, sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 20 silah, 26 şarjör, 2 bin 391 çeşitli çapta fişek, 16 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 dürbün, 4 el telsizi, 27 kilogram patlayıcı madde, 8 patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 57 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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