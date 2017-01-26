Mardin'deki karakol saldırıyla ilgili 6 kişi İzmir'de yakalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen Mardin Ömerli Beşikkaya Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahlı saldırı olayı İle ilgili olarak devam eden araştırma ve soruşturma neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık da bulunduklarına dair şüphe oluşturur deliller bulunan şahıslara yönelik olarak İzmir ilinde bulunan 6 şüpheli İzmir Terörle mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait yasaklanmış yayın ve dijital materyallere el konulmuştur.