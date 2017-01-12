Mardin’deki PKK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.K., İ.Ö., Y.E. ve A.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden İ.Ö., Y.E. ve A.G. tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.