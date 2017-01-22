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Mardin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Valilik, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür edildi.

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