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Mardin'deki yolsuzluk operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kamu görevlisi 19 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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