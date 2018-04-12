Mardin'deki yolsuzluk operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kamu görevlisi 19 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.