Mardin'deki yolsuzluk operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- AA
Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, organize olarak hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 10'u kamu görevlisi 19 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.