Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat
Mardin'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı.
- DHA
Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı.
Güvenlik önlemleri arasında 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi.
Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.
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