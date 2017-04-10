Mardin'in iki mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Artuklu İlçesine bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar Mahallelerinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 09 Nisan 2017 Pazar günü saat: 06.30 itibari ile İlimiz Artuklu İlçesine bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Artuklu İlçesine bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar Mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 09 Nisan 2017 Pazar günü saat: 19.30´dan itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.