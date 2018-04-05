Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

<p> Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.</p> <p> Buna göre, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PYD/PKK mensubu bir terörist, Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.</p>
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