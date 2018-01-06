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Mardin'in Ömerli ilçesinde DBP'li belediye meclis üyesi terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) belediye meclis üyesi İpek Güneş, tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Güneş, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Güneş, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine, 23 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, bir tır sürücüsü hayatını kaybetmiş, askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralanmıştı.

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