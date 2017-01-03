Diyarbakır'da bir markete molotof kokteyli fırlatıldı, küçük çaplı hasar meydana geldi

Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerindeki Cezaeviyakınında bulunan bir markete akşam saatlerinde, yüzü maskeli bir grup tarafından molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Yüzü maskeli kişiler ellerindeki molotof kokteyllerini içeri fırlatıp kaçtı. İçeride müşterilerin olduğu bir sırada meydana gelen saldırı korku ve paniğe neden oldu. Can kaybı yaşanmazken çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülerek, kontrol altına alındı.

Maddi hasarın yaşandığı markete gelen güvenlik güçleri, kaçan yüzü maskeli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.