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Markette silahlı soygun

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde O.A. ve M.A. adlı iki kardeş, silah zoruyla girdikleri markette bulunan kasadan 600 TL'yi alarak kaçtı. O.A. ve M.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

  • DHA
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Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 61 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Palayla ve tabancayla markete giren 16 yaşındaki O.A. ve ağabeyi 18 yaşındaki M.A., iki kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki 600 lirayı alan iki kardeş kaçtı.

Market çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, iki kardeşin trenle Denizli'ye gittiğini belirledi. Buharkent İlçesi'nde durdurulan trende yakalanan O.A. ve M.A. kardeşlerin yapılan üst aramasında çaldıkları para ile pala ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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