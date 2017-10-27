Marmara Bölgesi Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden itibaren Trakya geneli, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Rüzgar, güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerinden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eserken, hava sıcaklıkları güneyli rüzgarlarla birlikte bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek, yer yer ise üzerine çıkacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin öğle saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk saatlerde görülecek sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü bölge geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın, kuzeybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren hafta sonuna kadar bölgede yağış beklenmiyor. Beklenen soğuk hava, lokal olarak görülebilecek kuvvetli yağışlar ile rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.