Marmara Bölgesi yeni soğuk havanın etkisine girecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yağışlı hava bugün ve yarın da devam edecek.

Bölgede devam eden yağışlı sisteme ilave olarak bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin, yarın da Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yarın Trakya dışında bölge genelinde yağış beklenirken, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların zamanla Marmara'nın güney ve doğusunda (Sakarya, Kocaeli, Yalova) önce karla karışık yağmurun ardından kara dönmesi bekleniyor.

Yağışların, Sakarya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul-Ankara arasında Bolu civarında, ulaşımda aksamalar yaşanabilecek.

Pazar günü ise İstanbul Anadolu Yakası'nda yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların ise karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- İstanbul'da kar yok

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ile bunun 1-3 derece altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da ise hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. Havanın genellikle çok bulutlu ve yağmurlu olacağı, cumartesi akşam ve gece kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceği ve yağışın pazar sabahı kesileceği tahmin ediliyor.