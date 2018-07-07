Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek
Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
- AA
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak.
Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
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