Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu, doğusunun ise zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.