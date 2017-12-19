Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur bekleniyor
Çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
- AA
Çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bölgenin çok bulutlu, Trakya kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve doğusunun ise yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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