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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.
 
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
 
Bölgede ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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