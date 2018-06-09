Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.