Marmara Denizi'nde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi

<p> Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 02.54'te merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak kaydedildi.</p> <p> </p>
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