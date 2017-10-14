Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Marmara için büyük deprem uyarısı

Deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu, 'Bursa'da en büyük deprem 1855 yılında 7 şiddetinde oldu. Bu fayın harekete geçmesi durumunda Bursa'da 7 şiddetinde deprem bekliyoruz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü münasebetiyle Bursa Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıdan sonra İHA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Bursa'da data verilerini gözetliyoruz. Deprem olacağıyla ilgili bir veri yok. Bizim Nilüfer ilçesinde depremi önceden belirleme çalışmalarımız var. Sistemleri kurduk. Verileri sürekli kontrol ediyoruz. Nilüfer'de önceden deprem belirleme sistemiyle Bursa'da olacak depremin 1,5 ay önceden işaretlerini alacağımızı tahmin ediyorum. Yakın tarihte Bursa'da bir deprem gözükmüyor. Bursa'da yeni bulduğumuz fayın mevkiini bilmiyoruz, ama Ürünlü'de yerini cihazlarla belirledik. Bu fayın Yıldırım tarafına kadar gideceğini tahmin ediyorum. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 
 
"7 şiddetinde deprem bekleniyor"
Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Bursa'da olan en son deprem 1855 yılında 7 şiddetinde. Bu fayın harekete geçmesi durumunda Bursa'da 7 şiddetinde deprem bekliyoruz. Büyük depremler 150-200 yılda bir tekrarlanıyor. Bursa'da en son 7 şiddetinde deprem 1855 yılında olduğuna göre Bursa için büyük bir deprem yaklaşmış görünüyor. Bunun için insanlar tedirgin olabilir. Bu tedirginliğin bir paniğe dönüşmesi yanlış. Bir an önce kentsel dönüşüm yapılması lazım" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA