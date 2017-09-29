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Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı!

Marmara Denizi'nde bugünden başlayıp yarın akşama kadar, Batı Karadeniz'in batısında da yarın başlayıp pazar günü akşamına kadar sürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülürken, Batı Karadeniz'in batısında yarın kuzeydoğu yönlerden 6-8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 7-9 (60-90 kilometre/saat) kuvvetinde esecek fırtına bekleniyor.

Ayrıca fırtınaların ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu

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