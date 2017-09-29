Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülürken, Batı Karadeniz'in batısında yarın kuzeydoğu yönlerden 6-8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 7-9 (60-90 kilometre/saat) kuvvetinde esecek fırtına bekleniyor.

Ayrıca fırtınaların ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu