Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı!
Marmara Denizi'nde bugünden başlayıp yarın akşama kadar, Batı Karadeniz'in batısında da yarın başlayıp pazar günü akşamına kadar sürecek kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülürken, Batı Karadeniz'in batısında yarın kuzeydoğu yönlerden 6-8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 7-9 (60-90 kilometre/saat) kuvvetinde esecek fırtına bekleniyor.
Ayrıca fırtınaların ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu
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