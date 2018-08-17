Marmara'da bayram boyunca hava güzel geçecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın genellikle hafif ara sıra orta kuvvette, kıyılarda kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı boyunca bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor.

Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 30-33, Edirne'de 34-36, Kırklareli'de 32-34, Tekirdağ ve Yalova'da 30-32, Kocaeli ve Sakarya'da 32-33 derece civarında seyretmesi bekleniyor.