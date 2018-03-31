Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da kuvvetli ve yer yer fırtına, Trakya kesiminde ise fırtına bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölgede yarın sabahtan itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden etkisini arttırması bekleniyor.

Rüzgarın, İstanbul ve bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Trakya kesiminde ise fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bugün ile yarın öğle saatlerine kadar bölgede yağış beklenmiyor. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin batı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği öngörülüyor. Trakya kesimi ile zamanla İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul ve bölgenin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Salı ve çarşamba günlerinde bölge genelinde ise yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte 6 ila 12 derece azalarak, mevsim normalleri civarına inmesi, ancak salı gününden itibaren haftanın ikinci yarısında bölge genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.