Marmara'da poyraz etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Poyraz nedeniyle Şarköy sahilinde demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, poyrazın etkisini kaybetmesi üzerine ilçeden ayrıldı.
Saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan poyraz ve yer yer 2 metreye aşan dalgalar nedeniyle yollarına devam edemeyen ve dün Şarköy sahiline sığınan şilep ve tankerler, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket etti.
Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan balıkçılar da havanın normale dönmesinin ardından denize açıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.