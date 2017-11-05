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Marmaris'te 4,6 büyüklüğünde deprem!

Marmaris'te 4,6 büyüklüğünde deprem!

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 Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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