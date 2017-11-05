<p> </p> <p> Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1637856.8469548344!2d28.16!3d36.7!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDQyJzAwLjAiTiAyOMKwMDknMzYuMCJF!5e0!3m2!1str!2s!4v1509832923123' style='border:0' width='600'></iframe></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.