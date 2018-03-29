Marmaris’te korkutan yangın

Marmaris’te otel ve restoranların bulunduğu Uzunyalı’da yer alan bir otelin restoran kısmında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi. Öte yandan, sahilinde siyah dumanların yükselmesi ilçede paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Otelin faaliyette olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.