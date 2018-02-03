Marmaris’te terk edilmiş villanın havuzuna düşen 2 kedi öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Beldibi Mahallesi’nde bir sitede bulunan 10 yıldır terk edilmiş durumdaki villanın havuzunda boğularak ölmüş 2 kedi bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri intikal etti. Gazetecilere konuşan site sakini Vehbi Gülal, sahibinin şehir dışında yaşadığı ve 10 yıldır atıl durumda olan, kullanılmayan havuz ve havuz tanklarının mahalle yaşayanları için tehlike oluşturduğunu söyledi. Güldal, “Defalarca kedi ve köpekler atıl durumdaki havuza düşerek öldü.” dedi.

Olay yerinde incelemeler yapan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver ve zabıta ekipleri villa ve havuzun etrafını güvenlik şeridi çevirdi. Ekipler, havuzun suyunu ve tanklarını boşaltılarak temizlendiler.