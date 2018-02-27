Mart kazma kürek yaktıracak 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı olacağı uyarısında bulunuldu. Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların, kuzeybatı kesimlerden başlayarak Türkiye’yi etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıklarının perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmininde bulundu. Ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışına bağlı olarak perşembe günü ve cuma sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Uzmanlar Cuma gününe kadar yağmurların yer yer sağanak olmak şartıyla tüm yurtta etkili olacağını Ankara ve İstanbul dahil bazı bölgelerde kar ve yağmurla karışık kar yağışı görüleceğini belirtti.

KARTPOSTALLIK ERZURUM Soğukların devam ettiği Erzurum’da dün etkili kar yağışı kentin beyaza bürünmesine neden oldu.