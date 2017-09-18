MASAK raporu: FETÖ’cü Kaynak Holding’e, Adil Öksüz’ün sivil imam olduğu Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’ndan 2 milyon dolar ve 7 milyon lira gitti

MASAK'ın hazırladığı 22 Ağustos 2017 tarihli "Sivil İmamlar Raporu", FETÖ'cü Kaynak Holding şirketlerine, Adil Öksüz'ün sivil imamı olduğu Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'ndan 2 milyon 284 bin dolar ve 7 milyon 62 bin TL aktarıldığını ortaya koydu. 1 milyon 712 bin 109 TL'lik son havale ise 13 Temmuz 2016'da yani darbe girişiminden 2 gün önce yapıldı.

Sabah gazetesi, Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) FETÖ'nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç haklarında hazırladığı 22 Ağustos 2017 tarihli rapora ulaştı.

ÇAY OCAĞINDAN PATRONLUĞA

"Çapraz ilişkilendirme" yöntemi ile hazırlanan 49 sayfalık raporun en dikkat çekici bölümünü, FETÖ'nün gelir kaynaklarından Kaynak Holding'in merkezinde olan ve darbe girişiminin planlanmasında Adil Öksüz'den sonra en önemli isim olduğu bilinen Kemal Batmaz'a ilişkin bölüm oluşturdu. MASAK raporuna göre Batmaz'ın ilk çalışma yeri, resmi adı Çağ Öğretim İşletmeleri olan İstanbul'daki Fatih Koleji oldu.



ENİŞTE ÖKSÜZ’LE ‘SIR’ BAĞLANTI...

Fetullah Gülen'in karargâh olarak kullandığı bu kolejde Batmaz çay ocağı işletti. Batmaz daha sonra kendisini, FETÖ'nün finansörlerinden Kaynak Holding bünyesindeki Kaynak Dış Ticaret'te buldu. Ardından da Kaynak Kâğıt A.Ş.'nin üst düzey yetkilisi oldu.

Kaynak Holding'de çalışırken, Mehmet Sungur'un sahibi olduğu Gür- Med Medikal firmasının yüzde 12'sini alarak bu kişi ile ortak oldu.

7 YIL ÖNCE BİNİŞ'E PATRON OLDU

Kemal Batmaz, Gür-Med Medikal'in ortağıyken aynı şirketin ortağı olan Cihat Yıldız ile Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler firmasını kurdu. Batmaz bu şirkette, 7 yıl sonra birlikte darbe girişimi planlayacakları diğer sivil imam Harun Biniş'e patron oldu.

Rapora göre, Mehmet Sungur ile Sungur'un ortağı ve amcasının oğlu Nejdet Sungur'un Kaynak Holding bünyesinde kurdukları 2 şirkete, FETÖ'nün etkili olduğu dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan milyonlarca dolar ve TL aktarıldı.

Nejdet Sungur'un ortağı olduğu Atesin Yazılım şirketine Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'ndan 2015 Nisan'ından 2016 Haziran'ına kadar 2 milyon 284 bin 397 dolar transfer edildi. Bu transferler 6 ayrı işlemle gerçekleşti. En yüksek transfer darbe girişiminden tam bir ay önce 15 Haziran 2016'da ve 700 bin dolar olarak gerçekleşti.

İstihbarat Başkanlığı'ndan, Kemal Batmaz'ın ortağı Mehmet Sungur'un şirketi Milsoft Yazılım'a da 17/25 Aralık sürecinin sonrasından itibaren 10 kalemde 7 milyon 62 bin 109 TL'lik transfer yapıldı. Rapordaki bilgilere göre Milsoft Yazılım, 2014 Nisan'ından itibaren Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı ile "iş yapmaya" başlamıştı.

İLK TRANSFER 2014'TE...

İlk para transferi 10 Nisan 2014'te 637 bin 600 TL olarak gerçekleşti. Son transfer ise darbe girişiminden 2 gün önce, 13 Temmuz 2016'da 1 milyon 712 bin 109 TL idi. Bu aynı zamanda Adil Öksüz'ün son darbe toplantısını yaptığı, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine son emirlerin tebliğ edildiği tarih...