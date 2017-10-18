Masal için devlet seferber
Marmaris Devlet Hastanesi’nde 3 ay önce, iki gözünde de sağlık sorunuyla dünyaya gelen Masal bebeğin annesi Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, kızının ışığa kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi.
Haberin Star Gazetesi’nde yayınlanması üzerine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğü ile görüşerek banka hesap numaralarının
verilmesi işlemlerinin hızlandırılmasını istedi. Öztürk, “Haberi gördükten Ege Üniversitesi Hastanesi ile yaptığımız görüşmelerde 20 Ekim Cuma günü bebeğin sağlık kontrolü için randevu verildi. Bebek ve ailenin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Doktorlar ile bebeğin en geç bir ay içinde ameliyata alınması için görüştüm. Hükümet olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz» dedi.
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