Masal için devlet seferber

Haberin Star Gazetesi’nde yayınlanması üzerine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valiliği Dernekler Masası Müdürlüğü ile görüşerek banka hesap numaralarının

verilmesi işlemlerinin hızlandırılmasını istedi. Öztürk, “Haberi gördükten Ege Üniversitesi Hastanesi ile yaptığımız görüşmelerde 20 Ekim Cuma günü bebeğin sağlık kontrolü için randevu verildi. Bebek ve ailenin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Doktorlar ile bebeğin en geç bir ay içinde ameliyata alınması için görüştüm. Hükümet olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz» dedi.